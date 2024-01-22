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В феврале в столице будет расширена зона парковочных разрешений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц столицы, рассказали в Департаменте транспорта правительства Москвы.

Как пояснили в Дептрансе, изменения затронут загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где местным жителям было трудно найти место для парковки рядом с домом. Они по-прежнему смогут оставлять свои автомобили без оплаты, но будут находить свободные места быстрее. Для этого необходимо только оформить и оплатить резидентное разрешение.

Платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как места на них, по статистике, освобождаются значительно быстрее. Также благодаря платным парковкам уменьшаются количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.

Проект платных парковок в Москве развивается уже 11 лет и на сегодняшний день продемонстрировал ряд положительных результатов. Так, за прошедшие годы в столице ушла в прошлое хаотичная парковка, пешеходам, городскому транспорту и автомобилистам стало безопаснее перемещаться по городу, на 64 процента уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки. Как отметили в Дептрансе, в городе выросла оборачиваемость парковок — одно и то же место за сутки используют в 4,5 раза больше автомобилистов, а машины экстренных служб в 2 раза быстрее приезжают на вызовы. Кроме того, благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, в Москве увеличилась средняя скорость движения транспорта с 45 км/ч до 55 км/ч.

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