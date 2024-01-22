Движение судов в Босфорском проливе восстановлено
В Босфорском проливе восстановили движение судов. Ранее путь был заблокирован нефтяным танкером. Судно якобы самопроизвольно бросило якорь во время движения, передает телеканал «Известия». 250-метровый танкер находился в центральной части Босфора. На помощь направили два буксира и катер береговой охраны. Проход судов по проливу был остановлен в обоих направлениях.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.