Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Более 100 предприятий и 200 тыс. специалистов будут строить РОС
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Общество
В РФ начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек
Общество
Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве до околонулевых значений
Политика
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Экономика
Топ-менеджеров банков хотят дисквалифицировать за утечки данных
Мир
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Мир
Минимум 12 человек погибли на юге сектора Газа после обстрелов ЦАХАЛ
Мир
ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль
Мир
В парламенте Словакии заявили о желании переговоров с РФ по Украине
Мир
Трамп значительно опередил конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане
Мир
Во Франции прошли митинги против закона о миграции
Происшествия
Девять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске
Мир
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке

Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбер начал блокировать операции клиентов, как онлайн, так и в банкоматах, которые по определению антифрод-мониторинга банка совершаются под влиянием мошенников. А для разблокировки тестирует новый алгоритм с описанием действий сотрудников, в задачу которых входит убедить потенциальную жертву отказаться от совершения действий. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбера, которые уже испытали на себе действие теста.

Не своим голосом: мошенники с помощью дипфейков притворяются родственниками жертв
По каким признакам можно распознать обман

Также в распоряжении издания оказалась презентация одного из подразделений кредитной организации с описанием алгоритма по разблокировке. Таким образом банк готовится к вступлению в силу в июле этого года закона, направленного на защиту граждан от кражи с их счетов денег с использованием социальной инженерии.

Так, мужчина из Москвы пенсионного возраста, но по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников.

Еще два клиента Сбера в регионах совершали онлайн-переводы, которые были заблокированы. Один из клиентов попал в классическую ситуацию, когда мошенник представился сотрудником СБ банка и порекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Еще один клиент оплачивал услуги якобы юриста, обещавшего вернуть деньги, которые были похищены с его счета ранее.

Как следует из презентации Сбера, кредитная организация действительно тестирует новый алгоритм по разблокировке операций. Как описывается в документе, после того, как фрод-мониторинг выявляет клиентов, которые предположительно находятся под влиянием (телефонные звонки, рисковые события от группы противодействия мошенничеству), операция блокируется.

Далее возможны два пути. Первый — группа противодействия мошенничеству (ГПМ) связывается с клиентом и поясняет, что операция заблокирована в связи с подозрением на мошенничество, и убеждает отказаться от ее совершения. В случае если клиент соглашается, то блокировка снимается.

Второй: если ГПМ не удается убедить клиента, то он направляется в подразделение для разблокировки. Но при попытке совершить операцию сотруднику Сбера выводится сообщение о возможном факте социальной инженерии и адрес подразделения, куда нужно направить человека для проведения операции. Параллельно информируется служба безопасности.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки постоянно совершенствуют свои антифрод-системы и бизнес-процессы, в том числе в рамках очного взаимодействия с клиентами, которые потенциально находятся под влиянием злоумышленников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Несинхронный перевод: Сбер начал блокировать операции жертв мошенников

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024