Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников

Сбер начал блокировать операции клиентов, как онлайн, так и в банкоматах, которые по определению антифрод-мониторинга банка совершаются под влиянием мошенников. А для разблокировки тестирует новый алгоритм с описанием действий сотрудников, в задачу которых входит убедить потенциальную жертву отказаться от совершения действий. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбера, которые уже испытали на себе действие теста.

Также в распоряжении издания оказалась презентация одного из подразделений кредитной организации с описанием алгоритма по разблокировке. Таким образом банк готовится к вступлению в силу в июле этого года закона, направленного на защиту граждан от кражи с их счетов денег с использованием социальной инженерии.

Так, мужчина из Москвы пенсионного возраста, но по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников.

Еще два клиента Сбера в регионах совершали онлайн-переводы, которые были заблокированы. Один из клиентов попал в классическую ситуацию, когда мошенник представился сотрудником СБ банка и порекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Еще один клиент оплачивал услуги якобы юриста, обещавшего вернуть деньги, которые были похищены с его счета ранее.

Как следует из презентации Сбера, кредитная организация действительно тестирует новый алгоритм по разблокировке операций. Как описывается в документе, после того, как фрод-мониторинг выявляет клиентов, которые предположительно находятся под влиянием (телефонные звонки, рисковые события от группы противодействия мошенничеству), операция блокируется.

Далее возможны два пути. Первый — группа противодействия мошенничеству (ГПМ) связывается с клиентом и поясняет, что операция заблокирована в связи с подозрением на мошенничество, и убеждает отказаться от ее совершения. В случае если клиент соглашается, то блокировка снимается.

Второй: если ГПМ не удается убедить клиента, то он направляется в подразделение для разблокировки. Но при попытке совершить операцию сотруднику Сбера выводится сообщение о возможном факте социальной инженерии и адрес подразделения, куда нужно направить человека для проведения операции. Параллельно информируется служба безопасности.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки постоянно совершенствуют свои антифрод-системы и бизнес-процессы, в том числе в рамках очного взаимодействия с клиентами, которые потенциально находятся под влиянием злоумышленников.

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Несинхронный перевод: Сбер начал блокировать операции жертв мошенников