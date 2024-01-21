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В Мытищах водитель прокатил почти 20 человек на тюбингах

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Фото: скриншот
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В Московской области водитель внедорожника прокатил на сцепке больше 10 тюбингов с людьми. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк воскресенье, 21 января, в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в подмосковных Мытищах. На опубликованных в Сети кадрах видно, как водитель вез за собой около 20 человек, которые разместились на тюбингах, привязанных в общую сцепку позади машины, сообщает телеканал «360».

По словам Волк, таким образом водитель подверг опасности жизнь и здоровье людей, пишет сайт aif.ru. Она добавила, что действия водителя являются грубым нарушением ПДД, уточняет ИА «Регнум».

Позднее в этот день личность водителя внедорожника была установлена. Нарушителем оказался 26-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности, пишет RT.

Сам автомобилист полностью признал свою вину и выразил готовность понести ответственность за свои действия. Он также посоветовал никому не повторять подобное, отмечает телеканал «Звезда».

В марте прошлого года в Алтайском крае осудили 18-летнего водителя, который катал подростка на тюбинге за автомобилем. Во время катания 16-летний подросток получил смертельные травмы.

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