Банки РФ начали рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

С 21 января в РФ начнут выдавать потребкредиты по новым правилам. Банки обяжут полностью указывать расходы заемщика, сообщает телеканал «Известия». Раскрывать нужно будет все дополнительные платежи и услуги. В рекламе банкам запретят делать акцент на привлекательные ставки. Кроме того, срок отказа от допуслуг для клиента увеличится с 14 до 30 дней.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.