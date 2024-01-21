Обстрел рынка в Донецке

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ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
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Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
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На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
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Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
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