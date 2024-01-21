Появились кадры пожара в Усть-Луге Ленинградской области
В распоряжении «Известий» 21 января появились кадры пожара в Усть-Луге Ленинградской области.
На кадрах видно сильное пламя, поднимающееся вверх.
Ранее в этот день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга в терминале компании «Новатэк» произошел пожар, пострадавших в результате случившегося нет. Отмечается, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. К тушению пожара привлечены местные силы и средства МЧС, а также Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.