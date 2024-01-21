Эксперт спрогнозировал снижение объема выдачи ипотеки в России на 20%

В 2024 году объем выдачи по ипотечным кредитам может снизиться до 6–6,4 трлн рублей, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Самым сложным периодом для рынка недвижимости будет первый квартал 2024 года, здесь мы прогнозируем наибольшее снижение реального спроса. Всему рынку необходимо трансформироваться под новые условия ипотечного кредитования и, прежде всего, потенциальным покупателям. И здесь самое большое значение играет психологический фактор выросших ставок», — прогнозирует директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По словам Хусаинова, формирующийся сейчас отложенный спрос на рынке недвижимости постепенно начнет реализовываться уже ближе к концу второго квартала, и во втором полугодии следует ожидать роста покупательской активности.

«За этот период рынок должен адаптироваться к высоким ставкам, плюс спрос на первичном рынке подогреет риск дальнейшего ограничения льготных ипотечных программ после 1 июля, когда заканчивается срок их действия», — продолжает эксперт.

Более стабильная ситуация, по мнению Хусаинова, будет на рынке загородной недвижимости, где средняя цена квадратного метра за последнее время выросла не так ощутимо, как в городских квартирах, и зачастую ниже в 1,5–2 раза. Плюс конкуренцию на этом рынке создает самостоятельное строительство домов и распространяющиеся на сегмент индивидуального жилищного строительства льготные программы.

Эксперт отметил, что на вторичном рынке в первом полугодии из-за снижающейся покупательской активности будет расти средний уровень скидок, поэтому появятся выгодные варианты для покупки даже при нынешних высоких ставках по ипотечным кредитам, тем более что их можно будет рефинансировать в будущем на более выгодных условиях.

«Резких изменений цен мы не ждем ни в одном из сегментов рынка недвижимости. На вторичном рынке в первом полугодии возможен рост уровня скидок, на первичном, скорее всего, цены зафиксируются на нынешних уровнях, а в сегменте загородной недвижимости возможен рост из-за выбытия наиболее доступных вариантов», — подытожил Хусаинов.