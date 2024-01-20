Crew Dragon с туристами пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с туристами на борту пристыковался к МКС. Соединение с модулем Harmony американского сегмента станции прошло в автономном режиме.Этот полет — часть коммерческой программы Space X под названием Axiom. Экипаж Crew Dragon состоит из четырех человек передает телеканал «Известия». В том числе впервые в космос полетел астронавт из Турции. Туристы останутся на орбите около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем МКС. Туристы проведут на борту станции 30 научных экспериментов. После завершения миссии корабль с туристами приводнится в Атлантике. Действующая миссия стала третьей в рамках программы Axiom. В будущем туристов будут запускать в космос два–три раза в год. Осуществить мечту и стать на время астронавтом стоит $55 млн.

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