Принцу Гарри придется заплатить почти $1 млн издержек за иск против Daily Mail
Принц Гарри выплатит почти $1 млн издержек по делу о клевете. Как пишет Daily Mail, герцог Сассекский отозвал иск по неизвестной причине. Принц Гарри оплатит расходы Mail on Sunday и гонорары адвокатам, передает телеканал «Известия».
Ранее младший сын монарха подал в суд на издателя Associated Newspapers. Mail on Sunday писала о судебном иске против МВД Британии. Принц пытался вернуть для себя полицейскую охрану. В публикации указывалось, что Гарри пытался скрыть подробности судебной тяжбы.
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