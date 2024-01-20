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Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
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Три человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе
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Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная
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Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
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Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
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Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
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«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Происшествия
На МКАДе столкнулись около десяти автомобилей
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Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
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Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ
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В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов

Работа Ка-52 в зоне СВО

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