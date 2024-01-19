Qiwi продаст российские активы гонконгской компании во главе с Протопоповым

Провайдер платежных и финансовых сервисов Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что цена сделки составит 23,8 млрд рублей, включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Центробанка РФ на некоторые операции «КИВИ Банка».

При этом взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение четырех лет. После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «КИВИ» в России, однако он покинет руководящие посты в Qiwi plc. Позицию главного исполнительного директора вместо него займет Алексей Мащенков, который в настоящий момент является финансовым директором компании, а на его место будет назначена его заместитель Елена Никонова.

Как указывается в пресс-релизе, реструктуризация не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнерами. После завершения сделки планируется обратный выкуп Американских Депозитарных Акций (АДА) Qiwi plc с NASDAQ и Московской биржи в размере 10% от всех выпущенных бумаг, что обусловлено кипрским законодательством (или 6 271 297 акций, представленных АДА).

Уточняется, что максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 рубля за одну акцию, это средняя цена за одну бумагу за последние 12 месяцев. Обратный выкуп акций подлежит утверждению на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА).

Ранее, 21 августа, Qiwi приобрел единицы сокращения выбросов, выпущенные СИБУРом в ходе реализации климатического проекта. Отмечается, что таким образом группа компенсировала свой углеродный след в 2022 году.