Власти ЯНАО направят порядка 15 млн рублей на экомониторинг

В Ямало-Ненецком автономном округе объявили о поиске подрядчика, который займется научными исследованиями и экспериментальными разработками в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

«Наименование объекта закупки — выполнение работ по проведению экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа. Этап закупки — подача заявок. Начальная цена контракта — 15 млн 320 тыс. рублей», — следует из карточки закупки.

Как уточняет информагентство, таким образом власти округа намерены продолжить наблюдения за состоянием окружающей среды, стартовавшие еще 14 лет назад. Работы пройдут на 11 полигонах, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи.

Известно, что изыскания планируется провести в зоне влияния Уренгойской группы месторождений, Ноябрьского нефтегазоносного района и Новопортовского месторождения.