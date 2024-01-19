Замминистра здравоохранения Московской области арестовали на два месяца
Замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы 19 января.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Так, Захарова заключили под стражу до 17 марта этого года. Его отправили в СИЗО.
Согласно данным источника «Известий», сумма взятки составила 150 млн рублей. По его информации, сотрудники ФСБ и СЭБ его задержали еще 16 января. Расследование ведет ГСУ СК по Московской области.
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