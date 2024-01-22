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Смерть «человека давосского»

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о крахе американоцентризма в международной политике
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Ровно два десятилетия назад американский политолог Сэмюэл Хантингтон опубликовал знаковое эссе, в котором заявил о появлении «человека давосского». Речь шла об особом типе миллиардеров, составляющих, как известно, основную массу участников одноименного форума, которые превратились в независимую от границ и паспортов правящую касту в мире победившей глобализации. Присоединение к ней должно было стать пределом мечтаний, некой высшей точкой для всех, кто стремится к успеху в восторжествовавшей однополярной парадигме. Человечество, по мысли современников Хантингтона, должно было смириться с доминированием закрытого клуба, направляющего развитие стран и континентов, манипулирующего политическими элитами и настроениями масс, определяющего, наконец, образ будущего.

Но самоуверенность адептов радикального глобалистского мышления дала прямо противоположный результат. Тусклый, лишенный прежнего блеска и витающего в воздухе оптимизма антураж Всемирного экономического форума, завершившегося на прошлой неделе в Давосе, наглядно демонстрирует, что за 20 лет, прошедших с момента появления статьи американского мыслителя, несостоявшийся высший класс глобальной политики и экономики значительно растерял былую самоуверенность.

По звучавшим в кулуарах форума комментариям и рассуждениям было заметно, с какой тревогой завсегдатаи съезда миллиардеров и их политических партнеров воспринимают меняющуюся на глазах реальность, где нет больше простых рецептов решения масштабных проблем «по Фридману и Хайеку», а гегемония евроатлантистов окончательно стала оксюмороном.

Неудивительно, что, выступая на Давосском форуме, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан был вынужден прямо признать отмирание старого миропорядка, но при этом так и не смог сформулировать, что же придет ему на смену. Не только украинский кризис, доведенный до тупика вашингтонскими кураторами киевского режима, но и события на Ближнем Востоке наглядно свидетельствуют: американо-европейский истеблишмент окончательно утратил контроль над международными процессами.

Политики за минувшие годы воображаемого «конца истории» увлеклись обслуживанием интересов корпораций и лоббистских групп, которые, в свою очередь, пользовались временным бессилием мирового большинства, стремясь превратить международные отношения в источник сверхприбылей для своих руководителей и их наследников. Из романтичной мечты первых либералов-идеалистов идея глобализма превратилась в средство обогащения финансово-промышленных объединений и их протеже в органах власти.

Уверенность в собственной безнаказанности порождала стремление, невзирая на риски и объективные факторы, наращивать доминирование Запада любой ценой: через агрессивные кампании в отношении беззащитных стран бывшего «третьего мира», шантаж сомневающихся союзников, организацию «цветных революций», санкционные удары и прочие инструменты принуждения несогласных. В результате обитатели Давоса изолировали сами себя. Из саммита властителей дум их форум превратился в площадку для бесплодной ностальгии по ушедшим навсегда временам и ради попыток взбодрить друг друга перед лицом неминуемого краха строившейся ими системы.

Украинский конфликт оказался точкой невозврата, свидетельством окончательного фиаско мертворожденной модели, в основе которой лежал пресловутый «вашингтонский консенсус». Идеологам «золотого миллиарда», которые оторвались от реальности и погрузились в информационный пузырь, теперь приходится расплачиваться и пожинать плоды прежней самонадеянности, рефлексируя в резервациях элитных курортов. «Человек давосский» — гомункулус эпохи американоцентризма — оказался фантомом, растворившимся в воздухе.

Помянем.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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