Ограничения из-за погоды ввели на крещенские купания в Татарстане
В Лаишевском районе Татарстана на открытых водоемах в селах Лаишево, Тарлаши и Ташкирмень ввели ограничения на крещенские купания. Это связано с непогодой.
Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации Лаишевского района, до купели на реке Кама нужно идти, что сложно из-за плохой видимости. На открытых участках реки окунаться опасно в сильную метель.
В этой связи власти порекомендовали воспользоваться купелями при родниках. В Лаишевском районе их три: в купели Святителя Луки в Егорьево, на Биме, в Среднем Девятово.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в Центральном и Приволжском федеральных округах на Крещение пройдут сильные снегопады. Также сильные снегопады ожидаются в Татарстане, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а по мере повышения температуры начнет идти мокрый снег.