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В Петербурге прошло заседание Комитета по выставочно-ярмарочной деятельности ТПП РФ

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Фото: Евразийский Ивент Форум
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В рамках XIII Евразийского ивент-форума состоялось открытое заседание Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Глобальные события по-русски: новые возможности в меняющемся мире». В мероприятии приняли участие представители Российского союза выставок и ярмарок, Торгово-промышленной палаты РФ, столичных и региональных выставочных и конгрессных компаний.

Как сообщила модератор заседания, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, член профильного Комитета ТПП Российской Федерации Дарья Островская, ВНИЦ R&C уже 10 лет составляет рейтинг событийного потенциала регионов. С 2018 года количество крупных регулярных событий увеличилось на 11%. Число международных событий выросло на 220%. То есть положительная динамика сохраняется, несмотря на все ограничения, которые сегодня существуют.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал о сотрудничестве с зарубежными странами в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, организуемых в России. Отдельное внимание было уделено экспорту российских услуг по организации событий.

«Мы видим огромный интерес от наших зарубежных коллег в участии в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и других наших площадках. Международные акценты сменились, но активность никуда не пропала, а многие зарубежные страны лишь увеличили объем взаимодействия с нашей страной и с организаторами событий в частности. Также обращает на себя внимание то, что иностранные организаторы все чаще обращаются за консультациями и помощью в создании конгрессно-выставочных мероприятий к российским организациям. Это подтверждает то, что отрасль в России развивается и двигается в правильном направлении. Это большая заслуга всех игроков рынка», — подчеркнул Александр Стуглев.

Вице-президент ТПП Российской Федерации Максим Фатеев рассказал о возможностях и практике работы системы ТПП по развитию конгрессно-выставочной отрасли России. В частности, он отметил, что услуги в сфере выставочно-ярмарочной деятельности поднялись в статистике и заняли второе место среди коммерческих услуг палат. При этом 13 ТПП имеют собственные конгрессно-выставочные площади, которые в совокупном размере составляют более 8,5 тысячи квадратных метров.

Председатель Комитета ТПП Российской Федерации по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин в своем выступлении рассказал о деятельности «Экспоцентра», основных выставочных проектах. Он подчеркнул, что происходит замещение ушедших участников конгрессно-выставочных мероприятий, которые представляли недружественные страны. На смену приходят участники из российских регионов и из дружественных стран, например из Китая, Турции, Ирана. В течение последних лет «Экспоцентру» удалось переориентироваться на те рынки и страны, которые открыты к сотрудничеству. Отмечается рост числа участников российских мероприятий из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Возросла роль региональных коллективных экспозиций на российских выставках, которые формируются при поддержке региональных властей.

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