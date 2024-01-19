Умер чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Барбер
Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом канадец Шонеси Барбер умер на 30-м году жизни, сообщило 18 января Associated Press.
Спортсмен скончался в среду, 17 января, в своем доме в Кингвуде (штат Техас). В последнее время у него были проблемы со здоровьем.
Барбер участвовал в чемпионате мира 2013 года в Москве. Также он стал чемпионом Канады 2013, 2014 и 2015 годов. В 2015-м занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги, где установил национальный рекорд (6,00 м). Спортсмен представлял Канаду на Олимпиаде 2016 года, где занял 10-е место.