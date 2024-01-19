Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве

Тело заслуженного артиста России, фаготиста Михаила Шиленкова было найдено в ванной отеля «Лемар» в Москве днем 18 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщил источник «Известий».

На теле артиста телесных повреждений не было, при этом смерть, как уточняется, наступила за сутки до обнаружения, ее причины устанавливаются.

Тело направлено в морг на экспертизу.

Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 1995 году он окончил Московское государственное училище духового искусства, после чего стал солистом оркестра «Молодая Россия», с 1999 года он был солистом Московского государственного академического симфонического оркестра. В 2003 году стал солистом БСО им. П. И. Чайковского. В репертуаре Михаила Шиленкова сольные партии в сочинениях для симфонического оркестра.