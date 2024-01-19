РЭЦ представит российскую продукцию в КНР в новом формате

Российский экспортный центр (РЭЦ) запускает новый формат продвижения отечественных производителей на рынок КНР. Так, 27 января в провинция Ляонин начнется фестиваль-ярмарка, направленная на продвижение бренда «Сделано в России». Об этом рассказали представители РЭЦ на состоявшейся в Москве пресс-конференции.

В рамках мероприятия запланирована большая культурная программа, дегустации, мастер-классы. 129 российских компаний представят более 1500 наименований продукции.

«Выставка-фестиваль — это сплав различных активностей. Это фактически Дни России в Китае в одной из провинций. У нас есть договоренности с Китаем, что мы будем продолжать такие фестивали в других провинциях», — подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Активную поддержку РЭЦ в Китае будет оказывать Минспорта России. В частности, в церемонии открытия примет участие фигуристка Анна Щербакова. Как отметил министр спорта РФ Олег Матыцин, в рамках фестиваля пройдут соревнования по хоккею и скалолазанию.

«Со спортом ассоциируется успех. И, конечно, успех любого продукта, если он продвигается выдающимися спортсменами на мировой арене, —это значительно даёт уверенность гражданам, что качество этого продукта тоже будет соответствующим», — заявил Матыцин.

Полномочный министр посольства КНР в России Лю СюэсУн отметил, что фестиваль РЭЦ даст возможности для развития двусторонней торговли.

«РЭЦ активно организует участие ведущих российских предприятий на крупных выставках, в том числе в Китайской международной выставке импортных товаров и услуг. Играет важную стимулирующую роль в обеспечении выхода российских компаний на международный рынок, позволяет еще большему числу потребителей познакомиться с российской продукцией», — подчеркнул дипломат.

Ожидается, что фестиваль посетят около 3 млн человек, которые смогут лучше познакомиться с ассортиментом продукции из РФ, в особенности из приближенных к КНР регионов.

«Нам много что есть предложить. Поэтому мы рассчитываем на системную работу», — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отметив, что за последние три года товарооборот между КНР и Дальним Востоком РФ удвоился.