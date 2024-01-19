Новый самолет Як-152 ВКС России успешно завершил госиспытания

Новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Як-152 успешно завершил государственные испытания. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба компании-производителя «Яковлев» (бывший «Иркут»).

«В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — указал представитель компании в беседе с «РИА Новости».

Как уточняется, импортозамещение немецкого двигателя и других важных комплектующих самолета Як-152 ВКС РФ является следующей поставленной задачей компании.

15 января сообщалось, что экипажи смешанного авиационного полка российского Северного флота на самолетах Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море. Как отмечалось, в тренировке принимали участие два экипажа противолодочных самолетов. В ходе нее летчики отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, а также применение тактических приемов слежения за ними с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. Вылеты самолетов проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области.

В середине декабря прошлого года командование военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ провело летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 «Руслан» под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Целью учения была проверка подготовки молодых экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава подразделений со штатным вооружением и военной техникой. Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, а общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км. Средняя скорость самолетов — 500 км/ч.