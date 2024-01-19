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Историк указал на приоритет РФ в открытии Антарктиды

РВИО: приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией
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Фото: Global Look Press/NASA Earth
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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 19 января заявил, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте.

«Сегодня необходимо помнить, что Антарктида была открыта именно русскими мореплавателями. России принадлежит первенство в открытии последнего неизвестного материка на Земле со всеми вытекающими отсюда последствиями — право первооткрывателя дает многие преференции. Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Мягков, в настоящее время США, Австралия, Норвегия и другие страны пытаются «застолбить за собой» право приоритетного экономического освоения Антарктиды. При этом ООН было принято решение, что этот материк принадлежит всему человечеству. По словам историка, Россия имеет один из решающих голосов в определении судьбы Антарктиды, и «этот голос должны слушать по нашему праву первооткрывателей».

Мягков указал, что Антарктида является во многом неизведанным материком в плане полезных ископаемых. Он заявил, что там есть залежи золота, платины, нефти, поэтому его экономическое развитие в значительной степени будет определяться ресурсами. Помимо этого, Антарктида имеет и военное значение с точки зрения своего расположения. В связи с этим создание там военных баз может угрожать всей мировой безопасности, и Россия вправе контролировать этот вопрос.

Также историк сказал, что Антарктида имеет важное значение и в научном плане. СССР основывал там научные станции, одной из задач которых было изучение изменения климата Земли.

Мягков добавил, что многие географические объекты в Антарктиде получали русские имена, которые им давали первооткрывателями.

«Сейчас идет тихое, подпольное завоевание Антарктиды западниками, которые для этого пытаются на своих картах переименовывать наши географические названия в свои. Это недопустимо, и нам в России сегодня очень важно оставлять эти имена на карте Антарктиды. Никак по-другому быть не может. Это тоже та «мягкая сила», которую мы должны утверждать в мире. Наши имена на карте Антарктиды должны прежде всего знать в странах глобального», — подытожил Мягков.

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Ранее, 18 апреля, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что Китай начал строить новую станцию в Антарктиде. Предполагается, что новая станция получит возможность собирать разведывательные сигналы над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрические данные о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра «Арнем».

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