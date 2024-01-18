РФ может запретить судам Великобритании ловлю рыбы в российских водах

Россия может запретить Британии ловить рыбу в Баренцевом море. Москва готова расторгнуть с Лондоном соглашение от 1956 года, сообщает телеканал «Известия». Договор тогда заключили сроком на пять лет при возможности постоянного продления. Разрыв соглашения стал возможен из-за агрессивной политики Лондона. Ранее Британия исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Королевство ввело тариф в 35% на ввоз некоторых товаров из РФ. Москва не намерена мириться с притеснениями со стороны Лондона и его союзников. МИД и Минсельхоз уже внесли на рассмотрение в правительство законопроект о запрете Британии лова рыбы в Баренцевом море.

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