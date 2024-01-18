Samsung представила смартфоны с искусственным интеллектом

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку смартфонов с искусственным интеллектом. Флагманская модель Galaxy S24 уже доступна для предзаказа, передает телеканал «Известия». Для удобства клиентов гаджет оснастили «умным» поиском. За основу взяли технологию «Обвести и найти». В браузере больше не надо вводить текстовый запрос. Достаточно лишь обвести на экране нужный объект в социальных сетях или во время просмотра мультимедийного контента. Устройство также оснастили «умной» камерой. Она улучшит качество съемки, а специальные алгоритмы помогут отредактировать фото. По мнению участников рынка, южнокорейская компания отправилась в погоню за Apple. По итогам 2023-го Samsung потеряла лидерство по продажам смартфонов в мире.

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