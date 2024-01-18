Больницы Амурской области получили 27 новых автомобилей

В Амурскую область поступила первая в этом году партия автомобилей, предназначенных для медучреждений. Об этом сообщает региональное правительство.

Между учреждениями распределили 17 автомобилей Lada Niva Travel и 10 «УАЗов». Так, по три машины получили Белогорская и Свободненская больницы, поликлиника № 3 и детская клиническая больница в Благовещенске. По две машины отправились в Константиновскую, Магдагачинскую, Михайловскую и Шимановскую больницы.

По одной единице техники поступят в Ивановскую, Ромненскую, Серышевскую, Тындинскую, Селемджинскую больницы, Райчихинскую городскую больницу и Свободненскую городскую поликлинику.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, всего в 2024 году в Приамурье по нацпроекту «Здравоохранение» ожидается получение 46 автомобилей. Известно, что до конца января в регион должны поступить еще 19 машин Lada Granta.

В 2023-м Амурская область получила 87 единиц транспорта, в том числе кареты скорой помощи.