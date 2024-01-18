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Закладку нового минного тральщика «Семен Агафонов» провели в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Торжественная церемония закладки нового корабля противоминной обороны (морского тральщика) проекта 12700 «Семен Агафонов» состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Кадры с мероприятия 18 января показали «Известия».

Закладка нового корабля включила в себя торжественный митинг, установку закладной таблички на секцию корпуса тральщика и ритуал освящения корабля священнослужителем РПЦ.

В церемонии приняли участие представители главного командования Военно-морского флота (ВМФ) РФ, руководящего состава Объединенной судостроительной корпорации и самого завода. По словам, главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, закладка еще одной боевой единицы — это необходимость, особенно в нынешних условиях.

«Тральщиков много не бывает. Это 12-й у нас закладывается, и дальше будем продолжать эту серию. Каждый корабль модернизируется в рамках серии. Они подтвердили и надежность, и боевые качества. Флот ждет эти корабли. Ну и уникальность его в том, что в мире цельные корпуса композитные никто больше не делает», — рассказал Евменов.

Главнокомандующий добавил, что конкретный тральщик важен для флота минимум по трем причинам. Во-первых, это серийный корабль, во-вторых, он собран полностью из отечественных, независимых от импорта комплектующих, и, в-третьих, серия сама по себе очень удачная, отметил он.

Морские тральщики проекта 12700 «Александрит» разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ России. Эти суда предназначены для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, от чего они и получили свое название. В настоящее время в боевом строю ВМФ России находится восемь кораблей данного проекта.

Минное море: Балтийский флот усилят тральщиком-роботом
«Лев Чернавин» способен не только обезвреживать боеприпасы, но и искать затонувшие корабли

В марте 2023 года на Балтийском флоте началось комплектование экипажа для тральщика «Лев Чернавин», сообщили в Минобороны. Как рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков, кораблю найдется применение и в мирное время — он способен искать не только мины, но и объекты, которые находятся на дне. Его флаг был поднят 25 декабря 2023 года.

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