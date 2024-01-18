Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками. По словам источника «Известий», инцидент произошел вечером 17 января.
«Сотрудники ДПС остановили автомобиль KIA K5, в котором сидел Руденко. У актера при себе было, предположительно, полграмма наркотика мефедрона», — рассказал собеседник
Также он сообщил, что обнаруженный пакетик с веществом отправлен на экспертизу. Подробности произошедшего выясняются.
В сентябре прошлого года заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) также поймали с мефедроном. Внутри ее машины Subaru Forester под обшивкой левой задней двери нашли 2 кг наркотика.
Ранее, в июле, полицейские обнаружили наркотики в квартире актера Дмитрия Малькова, известного по сериалу «Чикатило». Оперативники наши два свертка из бумаги с каннабисом общей массой 1,4 г. Кроме того, полицейские выясняли, что Мальков незаконно хранил дома 110,7 г каннабиса. Артисту выдали подписку о невыезде.