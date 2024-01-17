Строительство новой котельной началось в Малоярославце
В Малоярославце (Калужская область) началось строительство новой котельной. Об этом глава городской администрации Михаил Крылов сообщил в своем Telegram-канале.
Под новую блочно-модульную котельную определили участок на улице Мирной. Ее мощность составит 7,6 МВт.
Подрядчиком выступает ООО «Эврика». Компания намерена завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию в 2024 году, уточняет газета «Весть».
По словам Крылова, таким образом будут решены вопросы, связанные с теплоснабжением и горячим водоснабжением жилых домов и социальных объектов, расположенных в завокзальном районе.