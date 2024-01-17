«Росатом» начал монтаж реактора БРЕСТ-300
«Росатом» начал монтаж первого в мире быстрого реактора. БРЕСТ-300 возводят в Северске на строительной площадке ОДЭК, сообщает телеканал «Известия».
«Мы с вами сейчас присутствуем при начале монтажа реакторной установки четвертого поколения. Это первая в мире реакторная установка четвертого поколения, которая у нас в Российской Федерации возводится по нашему российскому проекту, и это всё то, что сделано сейчас, сделано российскими специалистами на наших заводах, полностью отечественное», — рассказал генеральный конструктор проекта «Прорыв» Владимир Лемехов.
Специалисты установили опорную плиту реактора общим весом 165 т. Рабочие погрузили в шахту первую часть корпуса нижнего яруса ограждающей конструкции.
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