Рекордный снегопад прогнозируют в Крещенский сочельник
В Крещенский сочельник в Москве ожидается рекордный снегопад. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ночь на четверг температура понизится до –15...–18 градусов, сообщает телеканал «Известия».
Из-за теплого атмосферного фронта будет облачно. После полудня 18 января москвичей ждут обильные снежные осадки. По его данным центра «Фобос», за 24 часа 18 января выпадет 10–15 мм осадков, что составит около четверти от месячной нормы. Юго-восточный ветер усилится, его порывы могут достигать штормовых — от 15 до 20 м/с. В ночь на Крещение потеплеет, температура упадет до 0 градусов. Местами будет от +2 до –2 градуса.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.