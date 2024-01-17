Умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Козорезов
Один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов скончался на 79-м году жизни в Москве. Об этом в среду, 17 января, сообщил источник «Известий».
По его информации, тело Козорезова со следами травм от падения накануне днем обнаружила сиделка.
«Тело мужчины обнаружила его сиделка, у него было повреждено лицо. По ее словам, он получил травмы, когда упал», — сказал источник.
По факту смерти ликвидатора аварии организована проверка.
Евгений Козорезов после аварии на ЧАЭС возглавлял мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. С мая 1986 года работал в различных загрязненных зонах на Украине, в Белоруссии, Брянской и Тульской областях РСФСР, где занимался проверкой уровня радиации. Козорезов был награжден орденом СССР «Знак Почета» за проявленную гражданскую доблесть при ликвидации аварии на ЧАЭС.
Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Она оказала влияние на здоровье тысяч людей и даже последующих поколений. Согласно оценкам специалистов по ядерной физике, реакции в разрушенном энергоблоке станции продолжаются и будут идти еще тысячи лет.