Москвичи выберут лучшие места для зимнего отдыха в столице

В проекте «Активный гражданин» запустили три голосования, посвященные местам для зимнего отдыха в столице. Участникам одного из них предложили выбрать парки и общественные пространства, где работают лучшие в городе катки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Участникам предложено 12 вариантов ответа. Среди них — Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», парк «Сокольники» и усадьба Воронцово. Можно выбрать до пяти площадок или добавить свою», — отметила вице-мэр.

Во втором голосовании нужно определить локации, где располагаются лучшие лыжные трассы. Среди вариантов — природно-исторический парк «Битцевский лес», памятник природы «Серебряный бор», парки «Фили», «Сокольники» и «Кузьминки».

Третий опрос посвящен местам с лучшими горками для катания на тюбингах и ледянках. Можно выбрать, например, Таганский и Бабушкинский парки, детский парк имени Н.Н. Прямикова, парк имени Юрия Лужкова и ландшафтный парк «Митино».

Подвести итоги и составить рейтинги площадок планируется весной.

В этом сезоне для жителей и гостей столицы открыто больше 4 тыс. локаций, где можно активно провести время на свежем воздухе. В парках культуры и отдыха и на природных территориях работает 45 катков с натуральным и искусственным покрытием. Кроме того, в городе расположены почти 400 лыжных трасс общей протяженностью больше 500 км.

Проект «Активный гражданин» запущен в 2014 году. С этого времени к нему присоединились более 6,7 млн человек, прошло свыше 6 тыс. голосований.