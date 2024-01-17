Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions
Житель Франции выиграл джекпот в €87,9 млн (8,5 млрд рублей) в европейской лотерее EuroMillions. Об этом во вторник, 16 января, сообщил телеканал BFM TV.
Розыгрыш проходил в тот же день. У победителя есть 60 дней с момента розыгрыша, чтобы забрать приз, уточняется в сообщении.
При этом шанс выиграть джекпот в EuroMillions оценивается, примерно, как один к 140 млн, а вероятность быть укушенным акулой составляет один к 5 млн, уточняет BFM TV.
Ранее, 12 октября, стало известно, что американец выиграл в лотерею $1,76 млрд (169 млрд рублей). Тем самым он получил второй по величине выигрыш в истории США.