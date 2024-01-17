Как узнать о плановой проверке газа в Москве. Инфографика

Газовыми плитами пользуется более 1,8 млн столичных семей. Чтобы не допустить утечек газа, специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание. Они не только устраняют нарушения, но и проводят инструктаж для жителей дома.

В первую очередь проверяют силу тяги, герметичность труб, исправность системы автоматического прекращения подачи газа и самой плиты. Важно своевременно проходить эту процедуру, так как при износе газовое оборудование и приборы становятся небезопасными. А примерно раз в 10–12 лет они подлежат полной замене. Именно столько составляет средний срок их эксплуатации.

Дату проверки можно узнать на сайте «Мосгаза» или при помощи телеграм-бота. Для этого нужно только ввести адрес. Также москвичи могут подписаться на уведомления и получать информацию о приходе газовщиков заранее.

За недопуск специалиста в квартиру грозит штраф до 2 тыс. рублей.