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На выставке «Россия» открылась обновленная экспозиция Росрезерва

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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15 января состоялось официальное открытие обновленной экспозиции Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) на выставке «Россия» с участием руководителя Росрезерва Дмитрия Юрьевича Гогина.

Стенд Росрезерва — это уникальная возможность войти в закрома Родины, кладовую государственных материальных ценностей. Экспозиция выполнена в виде фрагмента действующего подземного хранилища.

«Наши достижения — это государственные запасы, которые были не только сохранены в переломный период истории, но и преумножены за последние годы. И у соотечественников даже тени сомнения быть не может, что государство имеет возможность оказать всю необходимую помощь своим гражданам в случае любой чрезвычайной ситуации. В хранилищах Росрезерва есть всё необходимое для обеспечения жизнедеятельности любого из российских регионов, если это потребуется. Государство понимает необходимость увеличения хранимых запасов. События последних двух лет дали четкий сигнал держаться данного курса. Всё это время для нас не существует деления: будни, выходные, праздники. Система государственного резерва с первого дня СВО работает в усиленном режиме. Комбинаты ведут отгрузки запасов и для нужд Минобороны, и для оказания гуманитарной помощи населению освобожденных территорий. Если ситуация требует, наши люди работают круглосуточно», — отметил Дмитрий Гогин.

Как и вся Россия, Росрезерв совместно с МЧС и другими коллегами посвятили прошедший год помощи регионам и другим странам. Они занимались налаживанием производства и логистических цепочек, строительством и восстановлением школ и больниц. За 2023 год Росрезерв выполнил 11 гуманитарных миссий, а за последние десять лет — 90.

Государственный материальный резерв — неотъемлемый элемент системы национальной безопасности. Росрезерв располагает развитой сетью хранилищ, которые расположены во всех федеральных округах. Запасы находятся здесь в состоянии оперативной готовности и в случае кризисных ситуаций по решению правительства могут быть задействованы немедленно. На сегодняшний день государственный материальный резерв также — действенный инструмент преодоления возможных ресурсных ограничений, вызванных попытками внешнего давления на страну.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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