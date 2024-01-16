Красноярский автоблогер Андрей Борода умер в 32 года

Автоблогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под псевдонимом Борода, умер в возрасте 32 лет. Об этом во вторник, 16 января, рассказал «Известиям» его друг Андрей Ламакин.

«Узнал от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», — сказа он.

По словам мужчины, на данный момент проводится экспертиза. Обстоятельства смерти выясняют специалисты.

Шипило вел видеоблог под названием Siberian Beard на YouTube про автомобили. На него было подписано 673 тыс. человек, последнее видео Борода опубликовал более двух недель назад, 29 декабря.