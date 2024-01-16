Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко

После продолжительной болезни в возрасте 84-х лет умер заслуженный тренер СССР и РСФСР, бывший главный тренер сборной РФ по легкой атлетике Валерий Куличенко, сообщает 16 января Всероссийская федерация легкой атлетики на своем сайте.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Валерий Куличенко родился в 1939 году, в 1962-м году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Тренерскую карьеру начал в 1961 году, в 1970 году приступил к работе в сборной команде Советского Союза. На Олимпийских играх 1992 года выступал старшим тренером по группе выносливости Объединенной команды

Руководил сборной РФ в качестве главного тренера на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов. Подготовил ряд известных легкоатлетов, среди которых олимпийские чемпионки Надежда Олизаренко и Ольга Минеева. В последние годы занимал пост замдиректора Центра олимпийских видов спорта Московской области.