«Скоро Бог вернет долг российскому спорту»

На прошлой неделе Санкт-Петербург посетил глава совета тренеров Евролиги, один из самых уважаемых функционеров в европейском баскетболе Горан Шашич. По словам сербского специалиста, совет имеет собственную академию, которая работает в партнерстве с Белградским университетом. В Северной столице Шашич провел множество встреч, в том числе уделил время «Известиям», осветив многие важные темы: от несправедливого отстранения российских клубов (особенно на фоне продолжения участия в еврокубках израильских команд) до важности возможного включения проекта из Дубая в систему Евролиги.

«Зенит» движется в сторону большого европейского клуба»

— Вы ведь не первый раз в нашей стране?

— Начну с того, что могу назвать Сергея Кущенко (президент Лиги ВТБ. — «Известия») своим очень хорошим другом. Мы знакомы с ним больше 20 лет. Я застал существование «Урал-Грейта», хорошо помню, когда команда из Перми смогла прервать гегемонию ЦСКА в чемпионате России. Был и на домашних матчах команды в «Молоте» и был впечатлен уровнем организации. Поймите, я был президентом организационного комитета «Финала четырех» Евролиги около десяти раз. Думаю, что знаю достаточно об организации крупных мероприятий, но, бывая в Перми, я всегда делаю много заметок о том, как можно сделать крупные события для любителей нашей игры еще лучше. Мне кажется, что люди, которые никогда не жили в России, не знают этого. Я могу сказать им, что с точки зрения клубной инфраструктуры и организации, уровня менеджмента российские клубы можно поставить в пример.

Последнюю неделю я пробыл в Петербурге, где очень много времени провел с генеральным директором «Зенита» Александром Церковным. Задавал ему много конкретных вопросов о спортивной инфраструктуре клуба, управлении академией, взаимодействии с титульным спонсором. Все ответы, которые я получал, вызывали у меня широкую улыбку. Честно, я всегда был из тех сотрудников Евролиги, который пытался убедить своих коллег, что нам нужен такой клуб, как петербургский «Зенит».

— Почему вы так считаете?

— Давайте посмотрим на состав тренерского штаба команды. Главный тренер — испанец Чави Паскуаль, ему помогают ассистенты из Испании, Греции, России, тренер по ОФП из Словении, физиотерапевт из Греции, специалист по индивидуальной работе из Франции, скаут команды из Турции. Спортивный директор — многоопытный Манос Пападопулос также представляет Грецию. Говорю это к тому, что Церковный и председатель совета директоров Александр Медведев поняли суть того, как создать структуру топ-клуба. Они не смотрят в паспорт, а подбирают лучших специалистов на рынке, которые помогут клубу добиться стремительного роста. Такая позиция вызывает уважение.

— Если бы мир не перевернулся из-за политических событий в феврале 2022 года, то мог бы «Зенит» рассчитывать на долгосрочную лицензию Евролиги?

— С моей точки зрения, да. «Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на все санкции в отношении России. Выше я сказал про стратегию клуба по подбору кадров, но не меньше меня впечатлила академия «Зенита». Местные дети имеют возможность развиваться в великолепных условиях.

Впрочем, лицензию А заслужили и другие команды: «Партизан», «Црвена Звезда», «Виртус» и «Валенсия». Было бы логично, если эти команды стали бы клубами — акционерами Евролиги. Понятно, что в случае с Россией мы должны оглядываться на геополитическую ситуацию. В связи с этим «Зениту» сложнее, чем четырем другим перечисленным командам. Тем не менее я думаю, что настало время, чтобы найти способ и систему, как вернуть российские клубы в Евролигу.

«Спортивные санкции в отношении России будут длиться три года»

— Многие считают, что возвращения не произойдет в ближайшие пять лет.

— Я не такой пессимист. Подобный случай уже был в истории. В середине 90-х Югославия была подвергнута спортивным санкциям сроком на три года (1992–1995 годы. — «Известия»). На мой взгляд, спортивные санкции в отношении вашей страны также будут длиться три года. Это мой прогноз. Опять же я не политик. Я не нахожусь на уровне президента страны, чтобы решать это. Но я думаю, что нам всем следует просто наблюдать за тем, что делает УЕФА. Поэтому как только мы увидим, что УЕФА действительно движется в направлении возвращения российских клубов и сборных, то это вызовет эффект домино во всех видах. Я надеюсь, что Евролига как частная компания станет одной из первых европейских организаций, которая вновь включит российские команды в свой состав участников.

Для меня отличный пример в этом плане — UFC. Это частная американская компания, которая не ввела санкции в отношении российских спортсменов, а с недавних пор и разрешила им выступать под своим флагом. И все спокойно это восприняли. Плюс не будем забывать о том, как в Евролиге выступали «Зенит», ЦСКА и УНИКС перед отстранением в сезоне-2021/22.

— Все три клуба были в зоне плей-офф.

— Да, и это говорит о силе, высоком уровне организаций, отличном менеджменте. Напомню, что я представляю точку зрения тренеров, а мы в первую очередь думаем о спортивной составляющей. Поэтому нам важно найти способ вернуть российские клубы в Евролигу.

— Без России в Евролиге снизился уровень? Недавно об этом в своем интервью говорил Чави Паскуаль.

— Я полностью с ним согласен. Давай порассуждаем об этом. Во-первых, выше мы сказали, что в сезоне-2021/22, вероятно, все три российских клуба попали бы в топ-8. Объективно на это были очень высокие шансы. Во-вторых, за 18 лет ЦСКА 17 раз участвовал в «Финале четырех». Такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб Евролиги. Ни «Реал», ни «Барселона», ни греческие гранды. То есть мы потеряли постоянного претендента на победу в турнире. В-третьих, мы потеряли «Зенит», за которым стоит один из лучших тренеров Европы Чави Паскуаль и компания «Газпром». Я готов сделать прогноз, что когда «Зенит» вернется в Евролигу, то в течение двух лет они сыграют в «Финале четырех». В клубе работают очень амбициозные люди, которые сделают для этого всё возможное. Есть еще УНИКС, который я очень уважаю. Знаю, сколько сил президент клуба Евгений Богачев вкладывает в строительство своей команды. Они тоже будут явно не лишними в Евролиге.

«Эти санкции дают вам и что-то хорошее»

— «Маккаби» продолжает свою участие в Евролиге, а «Хапоэль» — в Еврокубке. Обе команды проводят домашние матчи в Белграде. Как вы думаете, насколько это было адекватное решение, учитывая, что российским клубам в похожей ситуации запретили доиграть сезон-2021/22? Хотя Сербия также была готова выступить нейтральной стороной.

— Я уже говорил, что Югославия стала первой страной, на которую были наложены массовые спортивные санкции. Три года наши спортсмены страдали от того, что их никуда не допускали. Мы прекрасно понимаем, что чувствуют русские. Поэтому сербы первые, кто выступает против спортивных санкций. Точно так же, как я говорю, мы, видевшие войну, никогда не хотим увидеть ее снова. А те, кто никогда этого не видел, просят об этом. Поэтому, пожалуйста, не поймите меня неправильно, когда я говорю, что любой, кого вы спросите в Сербии, скажет вам, что он против спортивных санкций. И я как руководитель всегда хочу, чтобы все имели равные условия.

Я первый, кто бросает вызов различным руководителям, спрашивая их, кто смеет решать, что спортсмену не разрешено выступать. И я всегда привожу пример спортсмена в одном из индивидуальных видов спорта, выступающего на Олимпийских играх. Всю свою жизнь он боролся, жертвовал здоровьем и тренировался на износ своего организма, чтобы какой-то руководитель решил, что он не может бороться наравне со всеми? Я действительно этого не понимаю. Для меня это неприемлемо.

Поэтому я бы использовал пример двух команд из Тель-Авива, играющих свои еврокубковые матчи в Белграде, как положительный. Это джентльменский поступок, который совершаем мы, сербы. И неважно, будут ли это израильские команды. Точно так же мы были готовы принять и российские клубы. Это не имеет значения: любая команда, любая страна. Уверен, что теперь российские клубы должны задать вопрос: когда мы сможем вернуться и играть наравне со всеми? Как это делает «Маккаби» и «Хапоэль». Дайте нам возможность выступать на нейтральной территории, пока есть проблемы с авиасообщением.

— Изоляция от международных турниров — это шанс для развития местных игроков?

— Когда против России только начали вводить спортивные санкции, у меня была встреча с Сергеем Кущенко. И я ему сказал: «Сергей, сейчас есть возможность не только развивать российских игроков, но и настало время сосредоточиться на местных тренерах, судьях, физиотерапевтах, менеджерах. Дать им шанс».

Это очевидные вещи, и спустя время я наблюдаю, что у многих молодых людей есть огромная мотивация воспользоваться предоставленной возможностью. Например, после введения санкций в Лиге ВТБ не могу работать иностранные арбитры. Но разве местные судьи справляются хуже? Нет, уровень судейства не упал, а ваша страна получила много новых имен. Или посмотрите на «Локомотив-Кубань». Во многом из-за отсутствия еврокубков воспитанники клуба получили возможность проявить себя и очень сильно выросли за это время. Мартюк, Емченко, Щербенев — мне очень приятно видеть их прогресс. На днях с Александром [Церковным] мы посетили игру «Зенита»-2 в суперлиге. Там я тоже увидел несколько ребят, которые готовы влиться в первую команду и конкурировать со звездами уровня Дублевича и Курича.

Поэтому я думаю, что эти санкции дают вам и что-то хорошее. Напомню, что в 1995-м ФИБА стала одной из первых организаций, которая вернула сборную Югославии в свои соревнования, и в этом же году наша команда под руководством Борислава Станковича выиграла Евробаскет, одолев в финале Литву во главе с Арвидасом Сабонисом. Знаете, Бог всё видит. Он сначала берет, а потом отдает. Сейчас он что-то взял у российского спорта, но совсем скоро вернет этот долг сполна. У нас есть время это увидеть.

— Клубы — акционеры Евролиги почти единогласно проголосовали за вхождение клуба из Дубая в состав участников турнира. Вероятно, команда из ОАЭ начнет свое выступление в Евролиге со следующего сезона. Что вы думаете об этом?

— Во-первых, никакого голосования по этому вопросу не было. Во-вторых, я не уверен, что это произойдет уже в следующем году. При этом если вы хотите услышать мое мнение, то я двумя руками за участие команды из Дубая в Евролиге. Потому что это расширение рынка действительно принесет пользу всем клубам. Объясню почему.

Я никогда не понимал, почему Евролига стремится расширить присутствие клубов из Франции, Германии и Великобритании. Я считаю, что следует сосредоточиться на оплотах баскетбола. «Црвена Звезда», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» точно больше заслужили лицензию А, чем клубы из трех перечисленных стран. Более того, вторая команда Литвы достойна быть акционером Евролиги, как и вторая российская, третья команда из Греции, третья из Турции. Вторая команда Израиля заслуживает быть акционером гораздо больше, чем Франция, Германия или Великобритания.

— Интересно. Почему так?

— Знаете, сколько примерно за десять лет Евролига получила по телевизионному контракту с Германией? Ноль евро. Или мы вышли на французский рынок, но там ситуация еще хуже. Организации приходится самой доплачивать, чтобы турнир показывали по французскому ТВ. И речь идет о миллионах евро. С другой стороны, есть телевизионные контракты с Грецией, Израилем или Турции, где доходы организации составляют около €10 млн. Поэтому я бы сосредоточился на странах, которые готовы платить большие деньги за контент, а не на Германии с нулевым доходом или Франции, за которую приходится еще и доплачивать.

Другая сторона приводит мне следующий аргумент: нельзя обращаться к таким спонсорам, как условный Sony или Vodafone, если у вас нет клубов из Франции, Германии или Великобритании. Что ж, сейчас у нас есть два клуба из Франции, есть два клуба из Германии, клуб из Лондона играет в Еврокубке. А где большие деньги? Я их пока не вижу.

Вот почему я призываю взять проект из Дубая. Я думаю, что это увеличит количество телевизионных контрактов, увеличит количество спонсоров, клубы станут получать серьезные призовые. Не зря сейчас многие матчи футбольных европейских топ-клубов выносятся в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар. Они чувствуют, что это хорошая возможность для всех. А учитывая, что футбол аккумулирует гораздо более высокие доходы, баскетболу разумно следовать тем же путем. Вот почему я говорю, что поднимаю обе руки за проект из Дубая. И, конечно, я был бы рад, если бы это произошло в следующем сезоне, но не конец света, если это произойдет через два года.