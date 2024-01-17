Российским покупателям недвижимости предложили дополнительную защиту данных

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ (входит в экосистему МТС) предоставил онлайн-сервису «Домклик Сбербанка» решение «Защита номера».



Как сообщили в пресс-службе компании, данное решение реализовано через интеграцию облачной коммуникационной платформы МТС Exolve и «Домклик». Благодаря этому система связывает покупателей и продавцов сервиса, защищая данные пользователей и тем самым повышая надежность сделок.



Генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин обратил внимание, что функционал платформы МТС Exolve «дает возможность осуществлять переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер, а система соединяет их с продавцом через Телеком API, тем самым защищая клиентов от нежелательного общения и обеспечивая безопасную коммуникацию».



По словам директора дивизиона «Домклик Сбербанка» Алексея Лейпи, решение от МТТ «предоставляет надежную защиту от несанкционированного доступа к личным данным».



Ежемесячно «Домклик» используют 14 млн покупателей и продавцов недвижимости — с помощью сервиса заключается более 50% сделок в России.