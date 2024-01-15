На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц

По меньшей мере 300 древних гробниц было обнаружено археологами на востоке Китая. Об этом 15 января сообщило китайское агентство Xinhua.

Захоронения были обнаружены в процессе археологических раскопок в городе Цзинань восточной провинции Шаньдун. Речь идет о 301 гробнице, которые ученые относят к разным периодам китайской истории: от периода Сражающихся царств (475–221 годы до н.э.) до династии Цин (1644–1911 годы).

В этом же районе археологи обнаружили еще две древних печи для обжига, восемь колодцев, а также 850 других артефактов, в том числе глиняные горшки, керамические тарелки и медные монеты. По информации Цзинаньского института археологии, обнаруженные гробницы расположены упорядоченно.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что в Китае ученые нашли в древнем дворце туалет со смывом. Судя по конструкции, сам туалет находился в помещении, а труба выводилась к яме снаружи здания. По предположению ученых, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась.