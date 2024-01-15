Службы ЖКХ Липецка привели в готовность перед оттепелью

В Липецке городские службы дорожного хозяйства и благоустройства перевели в режим повышенной готовности. Решено задействовать всю собственную и привлеченную технику для обработки улиц песко-соляной смесью и уборки дорог и тротуаров от снега.

Бесперебойную работу светофоров и уличного освещения будет обеспечивать «Липецкгорсвет». А «Зеленхоз» должен уделить особенное внимание сухим деревьям, а при необходимости спиливать их, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на городскую администрацию.

GOROD48 со ссылкой на Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики. По этой причине погода будет неустойчивой, не исключены большие перепады температуры воздуха и давления.

Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут повсеместно при порывистом ветре 16 и 18 января. При этом среднесуточные температуры воздуха 16 января составят до –3 градусов, что на 3–4 градуса выше климатической нормы. 17 и 18 января будет около 10 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.