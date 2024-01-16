Барышню — в крестьянки: «Холоп 2» собрал в прокате более 3 млрд рублей

Лидером проката вновь стал «Холоп 2», заработавший в минувший уикенд еще 360 млн рублей. Следом идут «Бременские музыканты», у которых 300 млн. Замкнули тройку лидеров «Три богатыря и Пуп Земли» (90 млн), поставившие новый рекорд для франшизы. Среди новинок лучший результат у «Последнего наемника» (18,9 млн), а «Стальная хватка» не оправдала ожиданий — всего 10 млн. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Бессменная троица

После новогодних праздников общее число зрителей в минувший уикенд значительно снизилось — с 14,8 млн до 2,5 млн. Но и это очень высокий результат по российским меркам. Тройка лидеров не поменялась. Как объяснила «Известиям» президент киносети «Каро» Ольга Зинякова, небольшое затишье после праздников — нормальная практика, все возвращаются к рутине. Она также добавила, что топовые релизы поддерживают положительную динамику и добирают кассу, как и ожидалось.

На первом месте всё еще остается «Холоп 2», на который сходили 937 тыс. человек, чем принесли сиквелу еще 360 млн рублей. Теперь общая касса фильма составляет более 3 млрд 100 млн, что больше, чем у первой части. С таким результатом картина расположилась на третьем месте в списке самых кассовых фильмов российского кинопроката. Лучше результат только у «Аватара» (3,5 млрд) и у «Чебурашки» (6,7 млрд). Несмотря на окончание праздников, «Холоп 2» всё еще собирает залы, и на один сеанс в среднем приходит 26 человек, а наработка составила 9,9 тыс. рублей.

Второе место досталось «Бременским музыкантам», заработавшим 298 млн рублей. По числу зрителей (849 тыс.) фильм-сказка отстает от лидера проката, но по ряду показателей обгоняет продолжение «Холопа». По наработке один сеанс «Музыкантов» приносил 10 тыс. рублей, а средняя наполняемость залов составила 28 человек — это самое высокое количество зрителей на один показ во всем рейтинге ЕАИС. По словам Ольги Зиняковой, «Холоп 2» и «Бременские музыканты» идут примерно на одном уровне.

— Это показывает, как важно количество и разнообразие качественных релизов для общего бокс-офиса. Наработка у фильмов примерно одинаковая, но сиквел «Холопа» добирает преимущество в кассе и объеме зрителей. «Бременские» гарантированно будут работать долго, так как ближайший масштабный семейный релиз ожидается только в апреле, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Замкнула тройку лидеров анимация «Три богатыря и Пуп Земли», у которой 90 млн рублей и 276 тыс. зрителей. В общей сложности мультфильм уже заработал 882 млн рублей, что стало новым рекордом всей франшизы. Предыдущую планку задали «Три богатыря: Ход конем» — 853 млн.

Не все премьеры в тренде

Минувший уикенд оказался сравнительно бедным на новинки, и ни один из релизов не смог потеснить тройку лидеров. Из них лучший результат показал боевик «Последний наемник» с Лиамом Нисоном. Фильм расположился на четвертой строчке рейтинга, заработав почти 19 млн рублей. Хотя релиз вошел в пятерку успешных фильмов недели, отработал он весьма скромно: в среднем на один сеанс приходило по девять человек — второй результат с конца.

Еще один релиз, который боролся за мужскую аудиторию, но не оправдал ожиданий, — спортивная биографическая драма о рестлерах «Стальная хватка». Всего фильм показали 3 тыс. раз, но кассовые сборы составили чуть больше 10 млн рублей, что позволило ему занять только девятую строчку рейтинга. При этом у «Стальной хватки» одна из самых низких посещаемостей сеансов — только восемь человек на показ. Как считает Ольга Зинякова, основная причина низких результатов — маркетинг.

— На фоне «сарафана» и кампании холдоверов про новинки для более узкой аудитории слышно мало. Тут кассу больше отнимает не «Последний наемник», а «Феррари». Плюс на следующей неделе выйдет еще один триллер «Из глубины», что помешает боевику с Лиамом Нисоном добрать свое, — объяснила эксперт.

Новый среднеметражный мультфильм Алексея Котеночкина «Турбозавры. Год Дракона» заработал в минувший уикенд 9 млн рублей, что сопоставимо с другими проектами по этой франшизе. Один из предыдущих релизов в серии «Турбозавры. Зимние приключения», который тоже вышел в январе, но прошлого года, заработал в первый уикенд 10 млн рублей. У «Года Дракона» самая низкая наработка и средняя посещаемость сеансов — 2 тыс. рублей и восемь человек.

Уикенд холдоверов

«Феррари» опустился с четвертого на пятое место, заработав 17,9 млн рублей. Хоррор «Астрал. Новые души», наоборот, поднялся с восьмой на шестую строчку, собрав 15 млн. Самой высокой наработкой могут похвастаться две версии нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Одна заняла седьмую строчку рейтинга, у нее один сеанс приносил 11,7 тыс. рублей, а другая расположилась на восьмой позиции — 10 тыс. рублей на показ. Оба варианта также имеют высокую наполняемость залов, которая сопоставима с уровнем лидеров проката — 27 и 25 человек соответственно.

На предстоящих выходных намечается сразу несколько громких релизов, которые смогут сильно изменить рейтинг ЕАИС. Среди наиболее перспективных новинок: военная драма «Воздух», комедия «Танцуй, Селедка!» (за нее сценаристка Татьяна Загдай получила приз на фестивале «Зимний») и спортивная биографическая драма «Большая гонка. Ауди против Лянчи».