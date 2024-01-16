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В Москве подростков пригласили в проект для будущих предпринимателей

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В столице начался прием заявок на участие в молодежном проекте «Бизнес-уикенд. Старт», направленном на развитие предпринимательских навыков и компетенций. В нем могут принять участие подростки 14-18 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Заявки принимаются на странице программы до 26 января как от индивидуальных участников, так и от команд из двух-пяти человек. «В рамках проекта юных предпринимателей познакомят с основами ведения бизнеса, планирования, управления, маркетинга, финансовой и юридической грамотности, подготовят к публичным выступлениям», — рассказала Сергунина.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование. Около 700–800 участников с лучшими результатами получат приглашение на фестиваль «Предпринимай!» 27 января. Мероприятие пройдет в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке — там организуют тематический квест и мастер-классы, посвященные запуску собственного дела, генерации идей и самозанятости.

В ходе стратегической сессии «Банк идей» участники выберут направление для работы и сформируют команды. В течение следующих месяцев будут организованы деловые игры, встречи с предпринимателями, тренинги, конкурсы и занятия с наставниками.

Финальным этапом станет ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика идей» — она пройдет в мае. В ходе мероприятия начинающие бизнесмены представят образцы своей продукции и смогут получить первую прибыль в качестве самозанятых.

«В прошлом году программа объединила больше 2 тыс. человек — 53 команды. Их суммарный оборот за один день финальной выставки-ярмарки составил почти 500 тыс. рублей. За период с мая по сентябрь — свыше миллиона рублей. Для подростков это серьезный экономический успех», — отметила Сергунина.

Проект «Бизнес-уикенд. Старт» внесен в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения России на 2023–2024 учебный год, это дает участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

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