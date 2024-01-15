В МИЦ «Известия» расскажут о диагностике и лечении наследственных заболеваний
16 января в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова». Эксперты подведут основные итоги работы в 2023 году и озвучат планы на 2024 год.
Какие научные достижения Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова позволяют установить диагноз и назначить лечение в самых сложных случаях? Как получить бесплатную консультацию и пройти генетические обследование? Каковы результаты первого года федеральной программы расширенного неонатального скрининга? Существуют ли, по мнению экспертов, перспективы его расширения?
Участники:
- Сергей Куцев, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН;
- Сергей Воронин, главный врач ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике по Дальневосточному федеральному округу;
- Екатерина Захарова, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.м.н.;
- Ольга Щагина, заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», к.м.н.;
- Владимир Стрельников, заведующий лабораторией эпигенетики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.б.н.;
- Татьяна Маркова, заведующая научно-консультативным отделом ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.м.н.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
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