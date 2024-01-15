Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Мир
Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Мир
На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года

В МИЦ «Известия» расскажут о диагностике и лечении наследственных заболеваний

0
Фото: ТАСС/Иван Юдин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16 января в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова». Эксперты подведут основные итоги работы в 2023 году и озвучат планы на 2024 год.

Какие научные достижения Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова позволяют установить диагноз и назначить лечение в самых сложных случаях? Как получить бесплатную консультацию и пройти генетические обследование? Каковы результаты первого года федеральной программы расширенного неонатального скрининга? Существуют ли, по мнению экспертов, перспективы его расширения?

Участники:

  • Сергей Куцев, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН;
  • Сергей Воронин, главный врач ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике по Дальневосточному федеральному округу;
  • Екатерина Захарова, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.м.н.;
  • Ольга Щагина, заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», к.м.н.;
  • Владимир Стрельников, заведующий лабораторией эпигенетики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.б.н.;
  • Татьяна Маркова, заведующая научно-консультативным отделом ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», д.м.н.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024