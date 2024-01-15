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Ученый объяснил происхождение «огненного шара» в небе над Японией

Ученый Язев: «огненный шар» над Японией — это так называемый болид
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Фото: соцсети
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Яркий «огненный шар», пролетевший в небе над Японией, — это так называемый болид, крошечное космическое тело, вошедшее в земную атмосферу и сгоревшее без остатка. Об этом в разговоре с «Известиями» 15 января заявил профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Ранее в этот день сообщалось, что пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого «огненного шара» по небу утром.

«Судя по представленному видео, здесь нет сомнений — это так называемый болид, крошечное космическое тело, вошедшее в земную атмосферу и сгоревшее без остатка. Это стопроцентно не фрагмент космического мусора — слишком велика скорость», — прокомментировал Язев.

По его словам, размеры «космического пришельца» не превышают 10-20 см.

«Огромная скорость привела к тому, что камешек нагрелся до тысяч градусов из-за трения о воздух. При этом воздух ярко засветился вдоль траектории падения. Поэтому явление было видно даже днем. Причина зеленоватого цвета свечения примерно та же, что и в случае полярного сияния: так светится ионизованный кислород в атмосфере» — объяснил ученый.

Он отметил, что, судя по высокой скорости падения и угасанию, шансов на то, что объект долетел до земли, немного: скорее всего, набегающий поток раскаленного воздуха разрушил его, превратив в пыль.

«Что касается заблаговременного прогноза подобных явлений, то заметить небольшой камень, приближающийся к планете, практически невозможно. Средства современной астрономии фиксируют заранее подобные объекты, только если они имеют более внушительные размеры, и при этом движутся на фоне ночного неба. Так, знаменитый болид, сопровождавшийся выпадением фрагментов Челябинского метеорита, был многократно крупнее, но заметить его заранее не удалось, поскольку он летел со стороны Солнца», — добавил Язев.

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29 августа появилось видео, снятое на камеру домофона одного из домов Ангарска, на котором запечатлен момент полета метеора над Иркутской областью. На кадрах заметно, как небесное тело пролетает над городом и скрывается за домом. При этом в последние секунды, перед тем как исчезнуть из зоны видимости камеры, небо освещает достаточно яркая световая вспышка.

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