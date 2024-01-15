Ученый объяснил происхождение «огненного шара» в небе над Японией

Яркий «огненный шар», пролетевший в небе над Японией, — это так называемый болид, крошечное космическое тело, вошедшее в земную атмосферу и сгоревшее без остатка. Об этом в разговоре с «Известиями» 15 января заявил профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Ранее в этот день сообщалось, что пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого «огненного шара» по небу утром.

«Судя по представленному видео, здесь нет сомнений — это так называемый болид, крошечное космическое тело, вошедшее в земную атмосферу и сгоревшее без остатка. Это стопроцентно не фрагмент космического мусора — слишком велика скорость», — прокомментировал Язев.

По его словам, размеры «космического пришельца» не превышают 10-20 см.

«Огромная скорость привела к тому, что камешек нагрелся до тысяч градусов из-за трения о воздух. При этом воздух ярко засветился вдоль траектории падения. Поэтому явление было видно даже днем. Причина зеленоватого цвета свечения примерно та же, что и в случае полярного сияния: так светится ионизованный кислород в атмосфере» — объяснил ученый.

Он отметил, что, судя по высокой скорости падения и угасанию, шансов на то, что объект долетел до земли, немного: скорее всего, набегающий поток раскаленного воздуха разрушил его, превратив в пыль.

«Что касается заблаговременного прогноза подобных явлений, то заметить небольшой камень, приближающийся к планете, практически невозможно. Средства современной астрономии фиксируют заранее подобные объекты, только если они имеют более внушительные размеры, и при этом движутся на фоне ночного неба. Так, знаменитый болид, сопровождавшийся выпадением фрагментов Челябинского метеорита, был многократно крупнее, но заметить его заранее не удалось, поскольку он летел со стороны Солнца», — добавил Язев.

29 августа появилось видео, снятое на камеру домофона одного из домов Ангарска, на котором запечатлен момент полета метеора над Иркутской областью. На кадрах заметно, как небесное тело пролетает над городом и скрывается за домом. При этом в последние секунды, перед тем как исчезнуть из зоны видимости камеры, небо освещает достаточно яркая световая вспышка.