Лавочки для признаний в любви появятся в Кисловодске
Лавочки в виде сердца — символа Кисловодска — установят на берегу Старого озера. Завершить работу планируется к лету, до начала купального сезона, сообщил глава курорта Евгений Моисеев в своих социальных сетях.
«Это создаст особую атмосферу для прогулок вокруг озера, во время которых обязательно захочется поговорить о любви. В Сети увидел, что эти лавочки назвали «love«чками». Круто вышло! Думаю, название приживется», — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
В настоящий момент рабочие приступили к облицовке дамбы, используя природный камень. На озере также установят теневые зонты и шезлонги. Благоустройство и установка малых архитектурных форм обойдутся в 360 млн рублей.
Как отметил Моисеев, власти города хотят сделать все возможное, чтобы обеспечить посетителям максимальный комфорт во время отдыха.
В комментариях к записи горожане отметили, что над каждой лавочкой нужно «повесить камеру» и рядом установить «постоянный полицейский пост», чтобы их не сломали «влюбленные».