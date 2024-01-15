Японцы рассказали об «огненном шаре» в небе над страной
Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого «огненного шара» по небу утром 15 января, видео явления также распространились в Сети.
Японский телеканал NHK со ссылкой на астронома и куратора городского музея Хирацуки Дайти Фудзи, сообщил, что «огненный шар» двигался в сторону префектуры Нагано.
Предположительно, этим шаром является метеорит диаметром несколько десятков сантиметром, уточнил астроном, а также опубликовал видео явления, которое зафиксировали камеры в его доме.
Ранее, 29 августа, появилось видео, снятое на камеру домофона одного из домов Ангарска, на котором запечатлен момент полета метеора над Иркутской областью. На кадрах заметно, как небесное тело пролетает над городом и скрывается за домом. При этом в последние секунды перед тем, как исчезнуть из зоны видимости камеры, небо освещает достаточно яркая световая вспышка.