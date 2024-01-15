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Японцы рассказали об «огненном шаре» в небе над страной

В японских соцсетях обсуждают пролетевший в небе яркий огненный шар
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Фото: соцсети
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Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого «огненного шара» по небу утром 15 января, видео явления также распространились в Сети.

Японский телеканал NHK со ссылкой на астронома и куратора городского музея Хирацуки Дайти Фудзи, сообщил, что «огненный шар» двигался в сторону префектуры Нагано.

Предположительно, этим шаром является метеорит диаметром несколько десятков сантиметром, уточнил астроном, а также опубликовал видео явления, которое зафиксировали камеры в его доме.

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Ранее, 29 августа, появилось видео, снятое на камеру домофона одного из домов Ангарска, на котором запечатлен момент полета метеора над Иркутской областью. На кадрах заметно, как небесное тело пролетает над городом и скрывается за домом. При этом в последние секунды перед тем, как исчезнуть из зоны видимости камеры, небо освещает достаточно яркая световая вспышка.

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