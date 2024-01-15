Сыгравший в «Елках» актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет
Актер Адылбек Атыхаев скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.
Уточняется, что его не стало 12 января.
«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs», — говорится в сообщении.
Причина смерти актера не раскрывается.
Атыхаев снялся в нескольких фильмах популярной франшизы «Елки», в которых сыграл работающего на Красном площади дворника.