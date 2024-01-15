Ветеран финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане
Ветеран двух войн XX века — финской и Великой Отечественной Тагир Насрулаевич Тагиров ушел из жизни в возрасте 103 лет, сообщил 14 января в Telegram-канале глава города Махачкала Юсуп Умавов.
Он рассказал, что Тагиров был дважды пленен, ранен, пережил все ужасы немецких концлагерей и тяготы рудников Сибири. Будучи бойцом Красной Армии, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он отстаивал честь и свободу не только советского народа, но и жителей ряда европейских стран.
«Для Махачкалы, Дагестана, да и всей страны смерть Тагира Насрулаевича Тагирова — огромная потеря. Ведь жизнь ветерана Великой Отечественной войны — это история нашей Родины, нашего общего дома», — написал Юмавов, выражая родным и близким Тагирова искренние соболезнования.
Тагир Тагиров родился 12 декабря 1920 года в селении Бухты Гунибского района Дагестана. В 1940 году служил на финской границе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Вместо демобилизации остался служить, когда началась Великая Отечественная война. Получил ранения в ноги, числился в списке погибших, был в немецком плену, в котором выжил и вернулся на родину.
После войны он окончил бухгалтерскую школу и начал работать, добавили на портале «Зори Табасарана».