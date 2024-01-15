Путин поздравил Следственный комитет России с 13-й годовщиной образования
Президент России Владимир Путин поздравил 15 января сотрудников и ветеранов Следственного комитета с 13-й годовщиной образования государственного органа. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Следственный комитет является одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, защищаете права и свободы граждан», — отметил президент.
По его словам, сейчас как никогда профессионализм, мужество и самоотдача следователей и криминалистов востребованы в решении задач, направленных на соблюдение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии — там, где необходимо расследовать преступления неонацистов против мирного населения.
«Уверен, что вы и впредь будете беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, достойно исполнять свой долг. Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего», — заявил глава государства.
Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) был образован как самостоятельный государственный орган 15 января 2011 года на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ. С того момента и по настоящее время председателем СК России является Александр Бастрыкин.